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Emekliye 408 TL aile yardımı | SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşlarında ne kadar artış olacak?

Memurlara verilen aile yardımının emeklilere de ödenmesi talepleri Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda masaya yatırılacak. Talep hayata geçerse emekliler ayda 408 lira ek gelire kavuşabilecek. Memurlara her ay aile yardımı ödeniyor. Çalışmayan eş için tutar 295,47 lira. Çocuk yardımı da 0-6 yaş için 69,22, 6 yaş üstü için 34,61 lira. Ocak'ta bu tutarlar maaş katsayısı ve gösterge artışıyla zamlanacak. Peki, memurlara her ay verilen aile yardımı emeklilere de verilirse SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış olacak? İşte haberin detayları...

29.10.2019 07:57 - Son Güncelleme: 29.10.2019 07:57
Emekliye 408 TL aile yardımı | SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşlarında ne kadar artış olacak?

Emekliler, memur konfederasyonları ve Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme getirilen aile yardımının hayata geçirilmesini istiyor.

Emekliye 408 TL aile yardımı | SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşlarında ne kadar artış olacak?

Türkiye Emekliler Derneği, "Kamu çalışanlarına ödenen aile yardımı, tüm emeklilere aile yardımı desteği olarak getirilsin" çağrısı yaparken; memur konfederasyonları da konuyu önce toplu sözleşme masasına taşıdı.

Emekliye 408 TL aile yardımı | SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşlarında ne kadar artış olacak?

Şimdi ilk Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında görüşülecek.

Emekliye 408 TL aile yardımı | SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşlarında ne kadar artış olacak?

OCAK'TA ZAMLANACAK
Memurlara her ay aile yardımı ödeniyor.

Emekliye 408 TL aile yardımı | SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşlarında ne kadar artış olacak?

Çalışmayan eş için tutar 295,47 lira.

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