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  • 28.10.2019 17:47
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 17:53

Ziraat sı ve 19 banka indirim yaptı! değişti! çakıldı

Vatandaşlar birikimlerini altın veya dolar yerine larda faizde de tutabilmektedir. Bu bağlamda bankaların müşterilerine sunduğu piyasa koşullarına göre sık sık değişebilmektedir. Bu değişimler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kapsamında gerçekleşmektedir. % 14.10 oranı ile mevduat hesabında oldu. Haberimizde sizler için bankaların güncel olarak müşterilerine sunduğu en yüksek mevduat hesabı faiz oranlarının yanı sıra, mevduat hesapları ile alakalı olarak bankaların güncel avantajları ve özelliklerini ve vadeli hesap açma şartlarını sizler için derledik.

En yüksek faiz veren banka değişti! 19 banka indirim yaptı

Vakıfbank Ziraat Bankası ve Halkbank 19 banka indirim yaptı! Birikimlerinizi en yüksek mevduat faizi veren bankalar ile değerlendirmek ve gelirinizi artırmak istiyorsanız 32 günlük en yüksek güncel mevduat faizi veren 19 banka önerisinin bulunduğu bu haberimizden faydalanabilirsiniz... Paranızı bankaların verdiği yüksek faiz oranları ile mevduat hesaplarında değerlendirmek istiyorsanız, siz de aşağıda yer alan bankaların güncel mevduat oranlarını karşılaştırarak sizin için en uygun bankayı seçebilirsiniz. Günümüzde döviz kurlarının ve altın fiyatlarının stabil olamayıp sürekli hareketli seyir göstermesi sebebiyle en risksiz yatırım aracı olarak bankaların mevduat hesapları kabul edilmektedir.

32 GÜNLÜK EN YÜKSEK MEVDUAT VEREN BANKA HANGİLERİ

Bankalar arasında müşterilerine yüksek mevduat faizi sunma yarışı devam ederken yapılan son güncellemelere rağmen müşterilerine en yüksek faiz oranı veren banka unvanı değişmedi. Burgan Bank % 14.10 oranı ile mevduat hesabında en yüksek faiz veren banka oldu. Mevduat faizi en yüksek banka olan Burgan Bank'tan vadeli hesap açan kişilerin aylık getirisi 10 bin lira üzerinden 105.08 lira oldu. Burgan Bank'ı yüksek mevduat faiz oranında takip eden diğer bankalar ise şu şekilde sıralandı:

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