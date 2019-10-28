Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 28.10.2019 18:19
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 18:21

son durum! Cumhuriyet, gram, çeyrek altın, 22 bilezik fiyatı ne kadar oldu? Canlı fiyatlar

ndaki güncel durum son dönemlerde fiyatlardaki iniş ve çıkışın ardından merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta kapanışta İstanbul Kapalıçarşı'da, çeyrek altın 455,00 lira, Cumhuriyet altını 1.863,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,61 yükselişle 279,70 liradan işlem görmüştü. Yatırım amacıyla altın alan binlerce vatandaş şimdi Cumhuriyet, gram, çeyrek altın, 22 bilezik fiyatı ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte altın alış satış fiyatları...

Altın fiyatlarında hareketlilik! İşte güncel fiyatlar...

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalı seyirin ardından vatandaşlar altın fiyatlarındaki son durum hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta kapanışta 279,70 liradan işlem gören gram altın, 28 Ekim'e 279,20 liradan başladı. Bugün piyasalarda öğlene kadar işlem yapıldı. Peki, Cumhuriyet, gram, çeyrek altın, 22 bilezik fiyatı ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

14, 18, 22 ayar bilezik gram fiyatları için bir sonraki sayfaya geçiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları son durum! Cumhuriyet, gram, çeyrek altın, 22 bilezik fiyatı ne kadar oldu? Canlı fiyatlar
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri