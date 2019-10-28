Altın fiyatlarında yaşanan dalgalı seyirin ardından vatandaşlar altın fiyatlarındaki son durum hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta kapanışta 279,70 liradan işlem gören gram altın, 28 Ekim'e 279,20 liradan başladı. Bugün piyasalarda öğlene kadar işlem yapıldı. Peki, Cumhuriyet, gram, çeyrek altın, 22 bilezik fiyatı ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

14, 18, 22 ayar bilezik gram fiyatları için bir sonraki sayfaya geçiniz...