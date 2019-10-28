Geçtiğimiz aylarda Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla birlikte başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalar kredi faizlerinde indirime gitmişti. İndirimlerin ardından ev ve konut almak isteyen bankalara akın etti. Son yaşanan gelişme kredi çekenleri yakından ilgilendiriyor. Kahramanmaraş'ta, Onikişubat İlçe Tüketici Hakem Heyetinin verdiği dosya masrafı faizinin iadesi kararına banka tarafından yapılan itirazı reddeden Kahramanmaraş 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, 855 lira 44 kuruş faizin müşteriye ödenmesine hükmetti.

O PARALAR GERİ ALINABİLİYOR

Merkez Onikişubat ilçesinde ev almak için 2009 yılında bir bankadan 72 ay vadeyle 38 bin 500 lira kredi çeken R.K, bir süre sonra bankanın dosya masrafını tüketici hakem heyetine başvurarak aldı.

Daha sonra bankanın kredi evrakını avukatı Serkan Özgül ile inceleyen R.K, bankanın dosya masrafı üzerinden de geri ödeyeceği parayı faizlendirdiğini tespit etti.