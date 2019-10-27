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  • 27.10.2019 18:57
  • Son Güncelleme: 27.10.2019 19:05

27 Ekim son durum! Cumhuriyet, çeyrek, yarım, tam altın alış satış fiyatı ne kadar?

Güncel piyasalarda hakkında araştırmalar bugün itibariyle artış gösterdi. Güvenilir bir yatırım aracı olarak bilinen altın fiyatlarındaki son durum yatırımcıların gündeminde bulunuyor. Binlerce kişi bu kapsamda arama motorlarında Cumhuriyet, çeyrek, yarım, tam altın alış satış fiyatı ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte 27 Ekim tarihinde güncel fiyatları listesi...

Altın fiyatlarında hareketlilik! İşte güncel fiyatlar...

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken altın alıp yatırım yapan vatandaşlar güncel altın fiyatları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasıyla birlikte güncel fiyatları merak konusu oldu. Peki, Cumhuriyet, çeyrek, yarım, tam altın alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte piyasalarda canlı alış satış fiyatı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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