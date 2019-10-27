Altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken altın alıp yatırım yapan vatandaşlar güncel altın fiyatları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasıyla birlikte güncel fiyatları merak konusu oldu. Peki, Cumhuriyet, çeyrek, yarım, tam altın alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte piyasalarda canlı alış satış fiyatı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?