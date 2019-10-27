Konut kredisi çekmeyi düşünen vatandaşlar bir yandan güncel faiz oranları hakkında bankalar tarafından sunulan oranları incelerken kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceğini de merak ediyor. Merkez Bankası'nın kararının ardından kredi faizlerinde de düşüş beklentisi ortaya çıktı. Peki, Konut kredisi 0.90'a düşecek mi? İşte merak edilen detaylar...

KONUT KREDİSİ 0.90'A DÜŞECEK Mİ?

Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle birlikte kredi faiz oranlarına ilişkin artan indirim beklentisini uzmanlar değerlendirdi. Dr. Öğr. Üyesi Beyhan Hilal Yaslıdağ, konut kredisi faizlerinin 0.79'a çekilmesinin bankaların fonlama maliyetlerine olumsuz yansıyacağını söyleyerek, "Faizin en fazla 0.90 veya 0.95'e çekileceğini düşünüyorum. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenler ise, faiz oranlarını ve kredinin vadesini karşılaştırsın. Ayrıca, dosya masrafı almamak gerekir. BDDK'nın bu yönde bir adım atmasını bekliyoruz" dedi.