Dolar son dakika... Dolar/TL, Türkiye'nin Suriye konusunda ABD'nin ardından Rusya ile de anlaşması ve ABD'nin yaptırımlarının kalkmasıyla iki haftanın en düşük seviyelerinde işlem görmüştü. Merkez Bankası faiz kararı sonrası ilk etapta yukarı yönlü hareket eden dolar kuru, daha sonra dalgalı seyir izledi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 27 Ekim güncel döviz kurları... Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir.

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