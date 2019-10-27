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  • 27.10.2019 09:40
  • Son Güncelleme: 27.10.2019 09:44

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Dolar ... faiz indirimi sonrasında , dolar ve euro'nun akıbeti oldukça merak ediliyordu. Merkez Bankası’nın () Ekim’de politika faizini beklentilerin üzerinde indirmesinin ardından dolar/TL yönünü değiştirdi. Dolar/TL, beklentilerin üzerindeki indirimin ardından 5.7905'e kadar yükselmişti. Kur haftanın son işlem gününe başladığı 5.78'li seviyelerden sınırlı geriledi ancak anlamlı bir değişim göstermedi. Kur kapanışta 5.7650/5.7670 seviyesinde işlem gördü. Peki, bugün euro ve ne kadar oldu? Peki ne kadar oldu? son dakika güncel döviz kurları canlı ne oldu?

Dolar kuru 27 Ekim: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar son dakika... Dolar/TL, Türkiye'nin Suriye konusunda ABD'nin ardından Rusya ile de anlaşması ve ABD'nin yaptırımlarının kalkmasıyla iki haftanın en düşük seviyelerinde işlem görmüştü. Merkez Bankası faiz kararı sonrası ilk etapta yukarı yönlü hareket eden dolar kuru, daha sonra dalgalı seyir izledi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 27 Ekim güncel döviz kurları... Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir.

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