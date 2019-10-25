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  • 25.10.2019 18:19
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 18:19

son dakika! 25 Ekim tam, yarım, gram, çeyrek altın kaç TL oldu? İşte canlı alış satış fiyatı

Dün Merkez Bankası faiz kararını açıklamasının ardından ndaki son durum vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Dünkü kapanışta Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 276 bin 550 liraya gerilemişti. Peki, 25 Ekim Cuma günü kapanışta tam, yarım, gram, çeyrek altın kaç TL oldu? İşte piyasalarda canlı alış satış fiyatı...

Tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

Halk arasında yastık altı yatırımı olarak bilinen altın özellikle son dönemlerde vatandaşlar tarafından güvenilir bir yatırım aracı olarak görülüyor. Altın alıp yatırım yapan binlerce vatandaş piyasalardaki güncel durum hakkında bilgi edinmek istiyor. Altın piyasasında, en düşük 275 bin 200 lira, en yüksek 276 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışı yüzde 0,20 azalışla 276 bin 550 liradan tamamladı. Peki, 25 Ekim tam, yarım, gram, çeyrek altın kaç TL oldu? İşte piyasalarda son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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