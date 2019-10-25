Halk arasında yastık altı yatırımı olarak bilinen altın özellikle son dönemlerde vatandaşlar tarafından güvenilir bir yatırım aracı olarak görülüyor. Altın alıp yatırım yapan binlerce vatandaş piyasalardaki güncel durum hakkında bilgi edinmek istiyor. Altın piyasasında, en düşük 275 bin 200 lira, en yüksek 276 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışı yüzde 0,20 azalışla 276 bin 550 liradan tamamladı. Peki, 25 Ekim tam, yarım, gram, çeyrek altın kaç TL oldu? İşte piyasalarda son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?