Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip eden pek çok kişi dolar ve eurodaki son durumu büyük bir merakla araştırıyor. Son dönemle dalgalı bir seyir izleyen dolardaki son durum, haftanın kapanış gününde merak konusu oldu. Dolar fiyatlarındaki hareketlilik yaşanmasıyla birlikte pek çok kişi arama motorlarında şu sıralar merakla 25 Ekim dolar ve euro ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?