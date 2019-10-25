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  • 25.10.2019 18:43
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 18:47

Dolar haftayı nasıl kapattı? 25 Ekim dolar ve oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

Dolar ve eurodaki son durum bu saatlerde piyasalardaki gelişmeleri merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle bu hafta Türkiye ve ABD heyetinin görüşmeleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla birlikte dolarda düşüş yaşanmaya başlamıştı. Haftanın kapanış gününde 25 Ekim dolar ve oldu sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, dolar haftayı nasıl kapattı? İşte piyasalarda güncel durum...

Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte son durum...

Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip eden pek çok kişi dolar ve eurodaki son durumu büyük bir merakla araştırıyor. Son dönemle dalgalı bir seyir izleyen dolardaki son durum, haftanın kapanış gününde merak konusu oldu. Dolar fiyatlarındaki hareketlilik yaşanmasıyla birlikte pek çok kişi arama motorlarında şu sıralar merakla 25 Ekim dolar ve euro ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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