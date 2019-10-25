Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan konutlarla her yıl on binlerce vatandaş ev sahibi oluyor. Uygun fiyatlarla TOKİ tarafından satışa sunulan konutlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak yakın bir süreçte 50 bin konut projesi kuraları çekilerek listelerde yer alan isimler açıklanmıştı. TOKİ vatandaşları ucuza ev sahibi yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda yeni konut proje ilanlarını resmi sitesi olan toki.gov.tr'de açıkladı. Ev fiyatlarının uygunluğu ise dikkat çekti. TOKİ dar gelirliler için hazırladığı bu projede evler günde 10 lira taksitle sunuluyor. Aşağıda verdiğimiz veriler TOKİ'nin resmi internet sayfasından alınmıştır.

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