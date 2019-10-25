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  • 25.10.2019 09:32
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 09:33

Büyük müjde! 'den günde 10 lira taksitle ev alma şartları nedir?

dar gelirlileri oldukça mutlu ediyor. Bu bağlamda TOKİ evleri günde 10 lira taksitle satışa sunuldu. TOKİ resmi internet sitesinde toki.gov.tr'de konut fiyatları gayet ucuz. Açıklanan liste ile TOKİ ev sahibi olmak isteyen alt gelir grubu vatandaşlar için çekilişsiz kurasız açık satış yöntemi ile sadece günde 10 lira peşinatla ev sahibi olma imkanı olabilecek. Açık satışta bulunan konutların başlangıç fiyatı 83 bin 345 lira ile 271 bin 536 lira arasında değişiyor. . Ödenen peşinata göre vade de uzayabiliyor. Vade süreleri de projeye göre 96, 108, 120, 180, 216 ve 240 ay oluyor. Ödeme seçenekleriyle dar gelirli aileler de ev sahibi olabilecek. İşte Ekim ayı TOKİ ucuz konut ilanları...

TOKİ günde 10 lira taksitle ev alma şartları nedir?

Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan konutlarla her yıl on binlerce vatandaş ev sahibi oluyor. Uygun fiyatlarla TOKİ tarafından satışa sunulan konutlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak yakın bir süreçte 50 bin konut projesi kuraları çekilerek listelerde yer alan isimler açıklanmıştı. TOKİ vatandaşları ucuza ev sahibi yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda yeni konut proje ilanlarını resmi sitesi olan toki.gov.tr'de açıkladı. Ev fiyatlarının uygunluğu ise dikkat çekti. TOKİ dar gelirliler için hazırladığı bu projede evler günde 10 lira taksitle sunuluyor. Aşağıda verdiğimiz veriler TOKİ'nin resmi internet sayfasından alınmıştır.

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