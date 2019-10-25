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  • 25.10.2019 09:34
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 09:34

EYT yasası Meclis'e geldi mi? 25 Ekim EYT'de son gelişmeler neler? ?

? EYT konusu gündemi meşgul etmeye devam ediyor. EYT bekleyen vatandaşlar, konu ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Geçtiğimiz haftalarda uzmanlar tarafından EYT açıklaması gelmiş, üç farklı yöntemi Meclis'te görüşüleceği bildirilmişti. Son açıklama Bakan Albayrak'tan geldi. Peki, EYT yasası Meclis'e geldi mi? ? 25 Ekim EYT'de son gelişmeler neler?

EYT'de son durum nedir?

EYT son dakika... Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan EYT yasası için müjdeli haber bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların durumu ile ilgili Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiği açıklamasının yapılmasının ardından EYT bekleyen vatandaşlar heyecanlı bekleyişe geçmişti. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair sorulara yanıt verdi. Peki, EYT yasası çıkacak mı? EYT Meclis'e geldi mi? EYT çıkarsa kimler emekli olacak? İşte 25 Ekim EYT'de son durum...

EYT YASASI ÇIKACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi. EYT ile ilgili hükümet bir çalışma olmadığını açıklamıştı.

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