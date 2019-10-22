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  • 23.10.2019 09:24
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 12:03

'den 345 lira taksit ve ile ev sahibi olma imkanı belli oldu

ile ilgili konut projeleri gelmeye devam ediyor. Bu anlamda TOKİ'den 345 lira taksit ile ev sahibi olma müjdesi geldi. 345 lira taksitle satışa sunulan evlere yoğun bir ilgi var. Bu konutlar için son 31 Aralık olarak belirtilmiş. 345 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma şansının sunulduğu bu konutların fiyatları 83 bin 345 ile 344 bin 234 lira arasında değişiyor.

TOKİ'den 345 lira taksit 240 ay vade ile ev sahibi olma imkanı..

Dar gelirlilere yönelik konut inşa etmeyi sürdüren TOKİ, 26 ilde 2 binden fazla daireyi satışa sundu. Evlerin fiyatı 83 bin, taksiti ise 345 liradan başlıyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ), ev sahibi olma hayali kuran dar gelirli vatandaşlara yeni projeler sunmaya devam ediyor. TOKİ, 50 bin sosyal konut seferberliği kapsamında, kurayla ev sahibi yapmayı sürdürürken, bir yandan da kuraya girmeden başvuru önceliği yöntemiyle açık satış yapıyor.

TOKİ'DEN SON TARİHE DİKKAT!

Dar gelirli vatandaşlar için, 26 şehirde toplam 2 bin 395 konut açık satışta bulunuyor. Bu konutlar için son başvuru tarihi 31 Aralık olarak belirtilmiş. 345 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma şansının sunulduğu bu konutların fiyatları 104 bin 518 ile 344 bin 234 lira arasında değişiyor.

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Arif Arif

Emekliyim hiç ev sahibi olmadım ankarada ikamet ediyorum.Ankaradan tokiden ev Alabilirmiyim? Koşulları nelerdir peşinat isteniyormu?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.10.2019 22:53
Veysel kaya Veysel kaya

Hayatta tek istediğim bir ev sahibi olmak. Artık hayat biraz gülsün bizlerede kiracı olmak istemiyorum. Yaşlandıgım zaman bir evladım yok bana baksın. Hiç olmazsa dışarıda kalmam

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır11
cevapla 22.10.2019 20:29
Nuri.zengin Nuri.zengin

Ben.kocaeli.gebzede ikamet.ediyorum. Bende ev sahibi.olmak.istiyorum.

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır7
cevapla 22.10.2019 20:20
Fahrettin damlıca Fahrettin damlıca

Afyon kara hisarda TOKİ başvuruları ne zaman

Aynı Görüşte misiniz?
evet36
hayır5
cevapla 22.10.2019 16:38
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)

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