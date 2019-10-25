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  • 25.10.2019 11:01
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 11:01

En uygun ve ? 25 Ekim kredi oranları ne kadar? İşte konut,

Kredi oranları Merkez Bankası'nın faiz indiriminden sonra detaylı olarak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son dakika faiz kredi haberleri merak ediliyor. 24 Ekim'de Merkez Bankası faiz toplantısı yapıldı. Faiz indirimine gidildi. Vatandaşlar bu toplantının ardından alınacak olan kararın faizleri nasıl etkileyeceğini öğrenmek istiyor. Öte yandan 1 Ekim tarihinde başlayan taşıt kredisi faiz indirimi kampanyası ise tüm hızıyla devam ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ve kurumsal müşterilerine özel kampanya yayınladı.Taşıt kredisi faiz indirimi başvuruları 1 Ekim tarihinde başlayacak ve 31 Aralık'a kadar devam edecek

En uygun ve en ucuz kredi hangi bankada?

25 Ekim konut kredisi faiz oranları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda konut, taşıt (araç) kredi faiz oranları en fazla araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası dün politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 16,50'den yüzde 14'de çekti. Böylece vatandaşlar kredi faiz oranlarında daha fazla indirim beklentisi içine girdi. 1 Ekim tarihinde başlayan taşıt kredisi faiz indirimi kampanyası ise tüm hızıyla devam ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ve kurumsal müşterilerine özel kampanya 31 Aralık'a kadar yapılabilecek. Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. İşte detaylar

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