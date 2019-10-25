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  • 25.10.2019 09:50
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 10:11

'den dolarizasyona karşı yeni hamle! Teklif 'ye sunuldu

Hükümetten dolarizasyonu bitirmek için yeni bir hamle geldi. Bu amaçla alım satımından alınmaya başlanan kambiyo vergisi iki katına çıkarılıyor. milletvekilleri bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren 45 maddelik kanun teklifini Başkanlığına sundu. Teklifte kambiyo muamelelerinde döviz alımları üzerinden yüzde 0.1 olan ve muameleleri vergisi () oranının yüzde 0.2'ye çıkarılması öngörülüyor. Oranın artırılması konusunda Cumhurbaşkanına da yetki veriliyor.

Türkiye'den dolarizasyona karşı yeni hamle!

'li bazı milletvekillerinin 'ye sunduğu teklife göre, düzenleme ile bireysellerin kambiyo muamelelerinde alımları üzerinden yüzde 0.1 olan ve muameleleri vergisi () oranını yüzde 0.2'ye çıkarılıyor.

Yabancı para cinsinden menkul kıymetler ile döviz hesaplarından elde edilen gelirlerde tevkifat oranının artırılmasına yönelik yetki alınması planlanıyor.

Öte yandan kambiyo satışları üzerinden alınan BSMV oranı artırılırken bir ayrıca bu oranın artırılabilmesi konusunda Cumhurbaşkanına da yetki verilmesi öngörülüyor.

DÖVİZ HESAPLARINDAN ELDE EDİLECEK FAİZ GELİRİNİN STOPAJI ARTABİLECEK
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Mecliste gazetecilere yaptığı açıklamada, kanun teklifinin detaylarını paylaştı.

Muş, "Kambiyo muameleleri vergi oranı binde 1 idi. Binde 2'ye çıkarılmasını teklif ediyoruz. Döviz hesaplarından elde edilecek faiz gelirlerine uygulanan stopaj oranı yüzde 15 idi. Bir katına kadar artırılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmesini kanun teklifi içinde öngörmüş durumdayız" dedi.

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