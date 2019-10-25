AK Parti'li bazı milletvekillerinin TBMM'ye sunduğu teklife göre, düzenleme ile bireysellerin kambiyo muamelelerinde döviz alımları üzerinden yüzde 0.1 olan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranını yüzde 0.2'ye çıkarılıyor.

Yabancı para cinsinden menkul kıymetler ile döviz hesaplarından elde edilen gelirlerde tevkifat oranının artırılmasına yönelik yetki alınması planlanıyor.

Öte yandan kambiyo satışları üzerinden alınan BSMV oranı artırılırken bir ayrıca bu oranın artırılabilmesi konusunda Cumhurbaşkanına da yetki verilmesi öngörülüyor.

DÖVİZ HESAPLARINDAN ELDE EDİLECEK FAİZ GELİRİNİN STOPAJI ARTABİLECEK

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Mecliste gazetecilere yaptığı açıklamada, kanun teklifinin detaylarını paylaştı.

Muş, "Kambiyo muameleleri vergi oranı binde 1 idi. Binde 2'ye çıkarılmasını teklif ediyoruz. Döviz hesaplarından elde edilecek faiz gelirlerine uygulanan stopaj oranı yüzde 15 idi. Bir katına kadar artırılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmesini kanun teklifi içinde öngörmüş durumdayız" dedi.