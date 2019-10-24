Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 24.10.2019 14:55
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 14:55

nda son dakika! 24 Ekim Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi ne kadar oldu?

Kredi faizlerinde son dakika gelişmesi... Merkez Bankası faiz oranlarının açıklanmasının ardından, itiyaç, taşıt ve konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar güncel faiz oranlarını araştırmaya başladı. TCMB'den yapılan açıklamada, 250 baz puan indirime gidelerek faizin yüzde 14'e çekildiği aktarıldı. Peki, güncel ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu?

Kredi faiz oranları ne kadar oldu?

Kredi faiz oranları ne kadar oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası vatandaşlar güncel faiz oranlarını merak ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 14'e çekti. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar konu ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte 24 Ekim kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.35
Taşıt kredisi: 1.25
Konut kredisi: 0.99

Diğer bankaların faiz oranları için bir sonraki sayfaları ziyaret ediniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriKredi faiz oranlarında son dakika! 24 Ekim Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi ne kadar oldu?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri