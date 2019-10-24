Kredi faiz oranları ne kadar oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası vatandaşlar güncel faiz oranlarını merak ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 14'e çekti. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar konu ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte 24 Ekim kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.35

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi: 0.99