24 Ekim tarihinde Merkez Bankası tarafından açıklanan faiz kararının ardından akıllara bankaların kredi faiz indirimi yapıp yapmayacağı geldi. Bu kapsamda güncel oranları takip eden vatandaşlar bankalar tarafından yapılacak açıklamaları bekliyor. Geçtiğimiz ay Merkez Bankası'nın kararının ardından bankalar peş peşe faiz indirim kararı almıştı. Peki, TEB, İş Bankası, Garanti, Halkbank, Denizbank, Ziraat, Akbank kredi faiz oranı ne kadar oldu? İşte banka banka güncel oranlar...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: (Hızlı kredi) 1.49 - Özel sektör çalışanları (1.35)

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi: 0.99