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  • 25.10.2019 21:31
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 21:31

Kredilere büyük talep! TEB, İş Bankası, Garanti, Halkbank, Denizbank, Ziraat, nedir?

Dün Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamayla beraber faiz kararı belli oldu. Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan düşürerek yüzde 16,50'den yüzde 14'e çekti. Merkez Bankası'nın kararıyla birlikte bankaların ndaki son durum araştırılmaya başlandı. Bankaların yakın bir zamanda konut kredilerinde yaptığı indirimler, anında gayrimenkul sektörüne olumlu şekilde yansıdı. İşte TEB, İş Bankası, Garanti, Halkbank, Denizbank, Ziraat, ...

En uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte güncel oranlar

24 Ekim tarihinde Merkez Bankası tarafından açıklanan faiz kararının ardından akıllara bankaların kredi faiz indirimi yapıp yapmayacağı geldi. Bu kapsamda güncel oranları takip eden vatandaşlar bankalar tarafından yapılacak açıklamaları bekliyor. Geçtiğimiz ay Merkez Bankası'nın kararının ardından bankalar peş peşe faiz indirim kararı almıştı. Peki, TEB, İş Bankası, Garanti, Halkbank, Denizbank, Ziraat, Akbank kredi faiz oranı ne kadar oldu? İşte banka banka güncel oranlar...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: (Hızlı kredi) 1.49 - Özel sektör çalışanları (1.35)
Taşıt kredisi: 1.25
Konut kredisi: 0.99

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