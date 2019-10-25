Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları düşecek mi? Merkez Bankası faiz kararını açıklamıştı... Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz gün Merkez Bankası tarafından faiz indirim açıklaması yapıldı. TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK'nın, politika faizinin yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirilmesine karar verdiği bildirildi. Kararın ardından banka kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceği merak konusu oldu. Kararın ardından şimdilerde vatandaşlar "Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları düşecek mi?" sorusuna yanıt arıyor.

Dün Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada faiz kararı duyuruldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan düşürerek yüzde 16,50'den yüzde 14'e çekti. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından "Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları düşecek mi?" sorusu akıllara geldi. KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ? Kredi faiz oranlarının düşüp düşmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz ay Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından ilk olarak 3 kamu bankası faiz oranlarında indirime gitmiş, ardından özel bankalarda faiz indirim kararı almıştı. HABERİN DEVAMI

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