Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları düşecek mi? Merkez Bankası faiz kararını açıklamıştı...

Dün Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada faiz kararı duyuruldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan düşürerek yüzde 16,50'den yüzde 14'e çekti. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından "Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları düşecek mi?" sorusu akıllara geldi.
KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ?
Kredi faiz oranlarının düşüp düşmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz ay Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından ilk olarak 3 kamu bankası faiz oranlarında indirime gitmiş, ardından özel bankalarda faiz indirim kararı almıştı.
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