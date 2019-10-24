Tazminat arabulucudan

Türkiye'de geçtiğimiz yıldan bu yana arabuluculuk sistemi uygulanıyor. İşçi ve işveren anlaşmazlıklarında mahkemeye gitme şartı artık arabulucuya müracaattan geçiyor. Bu konuda bazı eksik bilgiler olduğunu gelen sorulardan anlıyorum. O yüzden size kısa bir arabulucu rehberi hazırladım.
- Ekonomi
- 24.10.2019
- Gazete
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