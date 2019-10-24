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Tazminat arabulucudan | arasında arabulucu nasıl seçilir, ücret kim tarafından ödenir?

'de geçtiğimiz yıldan bu yana arabuluculuk sistemi uygulanıyor. anlaşmazlıklarında mahkemeye gitme şartı artık arabulucuya müracaattan geçiyor. Peki işçi ve işveren arasında arabulucu nasıl seçilir, ücret kim tarafından ödenir? İşte işçi ve işveren arasındaki 'arabulucu' şartı ile ilgili merak edilen detaylar...

Tazminat arabulucudan
Türkiye'de geçtiğimiz yıldan bu yana arabuluculuk sistemi uygulanıyor. İşçi ve işveren anlaşmazlıklarında mahkemeye gitme şartı artık arabulucuya müracaattan geçiyor. Bu konuda bazı eksik bilgiler olduğunu gelen sorulardan anlıyorum. O yüzden size kısa bir arabulucu rehberi hazırladım.

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