İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar arabulucu ile çözülüyor. TİSK'in verdiği bilgiye göre; arabuluculuğun iş uyuşmazlıklarında zorunlu dava şartı olarak düzenlendiği 2018'den bu yılın Ağustos sonuna kadar yapılan 618 bin başvurunun yaklaşık yüzde 62'si (380 bin 774) anlaşma ile sonuçlandı. İşte uzlaşmazlıklara hızlı çözüm getiren sistemin detayları:

HANGİ DAVALAR KAPSAMDA?

Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak kabul ediliyor. Kıdem, ihbar, kötü niyet ve eşitliğe aykırılık tazminatı, sendikal tazminat, mobbing tazminatı, ücret, prim, ikramiye, fazla mesai, yıllık izin, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücreti gibi alacaklarda arabulucuya gidilmesi gerekiyor. İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan tazminat davaları kapsam dışı tutuluyor.