Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 24.10.2019 09:07
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 09:25

Son dakika: Bakan Albayrak duyurdu! Türkiye 10 basamak birden yükseldi

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı , İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde Türkiye'nin 10 basamak birden yükseldiğini duyurdu. Albayrak açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Albayrak duyurdu! Türkiye 10 basamak birden yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanı , Türkiye'nin, Dünya Bankasının hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 43. sıradan 33. sıraya yükseldiğini belirterek, "Reformlarımızı sürdüreceğiz. Özellikle maliyetlerin daha da düşmesini, iş hayatında verimliliğin artırılmasını sağlayarak Türkiye'nin yatırım iklimini en üst seviyeye çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin, Dünya Bankasının hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde (Doing Business Index) geçen yıl sağlanan 17 basamaklık yükselişle 60. sıradan 43'üncü sıraya çıktığını anımsattı.



Bankanın bugün açıklanan 2020 raporuna göre Türkiye'nin 10 sıra daha yükselerek 33. sıraya yerleştiğini bildiren Albayrak, şunları kaydetti: "Bakanlığımız liderliğinde yürüttüğümüz iş yapma kolaylığı reform çalışmalarına katkı sağlayan tüm mesai arkadaşlarımı, ilgili tüm bakanlıklar ile kamu kurumlarındaki çalışanlarımızı ve TOBB'u tebrik ediyorum. Reformlarımızı sürdüreceğiz. İşe başlama, vergi ödeme ve dış ticaret gibi alanlardaki kazanımları ileri taşıyacağız. Özellikle maliyetlerin daha da düşmesini, iş hayatında verimliliğin artırılmasını sağlayarak Türkiye'nin yatırım iklimini en üst seviyeye çıkaracağız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da "Türkiye, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 190 ülke arasında 43. sıradan 33. sıraya yükseldi." dedi

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: Bakan Albayrak duyurdu! Türkiye 10 basamak birden yükseldi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri