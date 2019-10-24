Merkez Bankası tarafından faiz indirim açıklaması yapıldı. TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK'nın, politika faizinin yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirilmesine karar verdiği bildirildi. Kararın ardından kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar "Kredi faizleri düşecek mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Merkez Bankası'nın kararına dair detaylar...

KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ?

Kredi faiz oranlarının düşüp düşmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz ay Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından ilk olarak 3 kamu bankası faiz oranlarında indirime gitmiş, ardından özel bankalarda faiz indirim kararı almıştı.