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  • 24.10.2019 15:43
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 15:43

Konut, taşıt ? Faiz oranları ne zaman düşecek? Merkez Bankası'ndan indirim kararı!

Merkez Bankası bugün faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan düşürerek yüzde 16,50'den yüzde 14'e çekti. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından "?" sorusu akıllara geldi. Peki, konut ve taşıt ne zaman düşecek? İşte merak edilen detaylar...

Kredi faiz oranları düşecek mi?

Merkez Bankası tarafından faiz indirim açıklaması yapıldı. TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK'nın, politika faizinin yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirilmesine karar verdiği bildirildi. Kararın ardından kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar "Kredi faizleri düşecek mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Merkez Bankası'nın kararına dair detaylar...

KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ?

Kredi faiz oranlarının düşüp düşmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz ay Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından ilk olarak 3 kamu bankası faiz oranlarında indirime gitmiş, ardından özel bankalarda faiz indirim kararı almıştı.

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