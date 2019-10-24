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  • 24.10.2019 14:40
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 14:40

faiz kararı sonrası ne kadar oldu? 24 Ekim gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar

son dakika... Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik sonrası altın fiyatları karışık seyrediyor. Güne 274,77 liradan başlayan gram altın, faiz kararı sonrası 275,82 liraya yükseldi. Çeyrek altın ise 441,74 lira olarak sabitlendi. Peki, şu an 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Ekim ...

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar? Yatırımcılar, 'Faiz kararı sonrası altın fiyatları ne kadar' sorusuna yanıt aramaya başladılar. Dünkü işlem gününde küresel piyasalarda petrol fiyatları stok artışlarına bağlı olarak hafif düşerken, tahvil getirilerindeki gerilemenin de etkisiyle altın fiyatları yükselmişti. Faiz kararı sonrası altın fiyatları karışık seyrediyor. Peki, şu dakikalarda 22 ayar bilezik gramı, gram altın, tam altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 24 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

24 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

24 Ekim Perşembe günü gram altın 275,82 liradan alınırken, 275,86 liradan satılıyor.

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