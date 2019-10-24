Altın fiyatları ne kadar? Yatırımcılar, 'Faiz kararı sonrası altın fiyatları ne kadar' sorusuna yanıt aramaya başladılar. Dünkü işlem gününde küresel piyasalarda petrol fiyatları stok artışlarına bağlı olarak hafif düşerken, tahvil getirilerindeki gerilemenin de etkisiyle altın fiyatları yükselmişti. Faiz kararı sonrası altın fiyatları karışık seyrediyor. Peki, şu dakikalarda 22 ayar bilezik gramı, gram altın, tam altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 24 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

24 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

24 Ekim Perşembe günü gram altın 275,82 liradan alınırken, 275,86 liradan satılıyor.