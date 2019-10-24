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  • 24.10.2019 14:21
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 14:49

Faiz kararı sonrası dolarda hareketlilik! ne kadar oldu? 24 Ekim

son dakika... Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar/TL 5.77'nin üzerini test etti. Dünkü işlem gününde 5.78-81 bandında hareket eden dolar, ABD'nin Türkiye'ye yöneli yaptırımların kaldırılığını açıklamasının ardından 5.73'e gerilemişti. Peki, şu dakikalarda euro ve oldu? nedir? İşte 24 Ekim güncel ...

Faiz kararı sonrası dolarda son durum

Dolar son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dün güne 5.80 civarında başlayan dolar/TL, gün içerisinde 5.78-81 bandında seyretmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığı açıklamasını yapmasının ardından dolar, 5.73'e geriledi. Yurt içi piyasalar, bugün açıklanan Merkez Bankası faiz kararına odaklanmıştı. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolarda son durum nedir? İşte 24 Ekim güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Trump'ın açıklaması öncesi 5.80 civarında olan dolar/TL gece saatlerinde 5.73'e kadar geriledi. Yeni güne ise 5.7584'ten başladı.Öğlene doğru 5.7475'e geriledi.

Merkez Bankası'nın 250 baz puanlık faiz indirimi sonrası ise 5.77'nin üzerine tırmandı. Ardından bu seviyenin biraz altına çekildi.

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