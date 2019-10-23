TOKİ'nin yaptığı projeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kurum tarafından gerçekleştirilen projelerle her yıl on binlerce vatandaş konut sahibi oluyor. Konut sahibi olmak isteyen yüz binlerce vatandaşa müjdeli haber TOKİ tarafından verildi. Peki, TOKİ Ekim ayı ilanları fırsatları nelerdir? İşte merak edilen detaylar...

TOKİ'DEN MÜJDE

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 16 ilde 130 iş yeri ile 20 ilde 91 konut, açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıldı.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 16 ildeki 130 iş yeri ile 20 ildeki 91 konut için açık artırma, 5 Kasım Salı günü saat 13.00'te İdarenin Ankara Bilkent'teki binası ile İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek. Alıcılar, "www.emlakyonetim.com.tr"den de teklif verilebilecek.

Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da satışa sunulan iş yerlerine yüzde 10 peşin 120 ay vade, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Isparta, Trabzon, Samsun ve Tunceli'deki iş yerlerine de yüzde 25 peşin 120 ay vadeyle sahip olabilecek.

Ankara, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Niğde, Sakarya ve Samsun'da satışa çıkarılan konutlar ise yüzde 10, 15 veya 25 peşinat ile 96, 108, 120 veya 144 ay vadeyle alınabilecek.

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