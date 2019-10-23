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  • 23.10.2019 16:50
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 16:50

Bakam Kurum açıkladı: Yeni dönem başlıyor! Sayıları 2100'e çıkıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı , "Kaçak yapıyla alakalı kararlılığımız mücadelemiz devam ediyor. Şu an 1100 imar denetçimiz var. Bu sayıyı 2100’e çıkarıyoruz" dedi.

Yeni dönem başlıyor! Sayıları 2100'e çıkıyor

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı , Bingöl Valiliğini ziyaret etti. , beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ile Valiliğe geçti. Burada Vali Kadir Ekinci ile görüşen Kurum, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Daha sonra Kültür Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Kurum, Valilikte düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantı sonrası konuşan Bakan Kurum, "Kıyılarımızda göllerimizde doğal sit alanlarımızda öçk sınırlarımız içerisinde şehirlerimizde kaçak yapıyla alakalı kararlılığımız mücadelemiz devam ediyor. Şu an 1100 imar denetçimiz var. Bu sayıyı 2100'e çıkarıyoruz. Hafta sonu Antalya'da yeni imar denetçilerimize eğitim vereceğiz ve önümüzdeki hafta itibariyle 100'ü İstanbul'da olmak üzere tüm Türkiye'de denetçilerimiz hizmet verecekler. Şehirlerimizde, doğal sit alanlarımızda nerede kaçak yapı varsa imar denetçilerimiz görev yapacaklar. Mevzuata, kanuna, imara aykırı yapıların tespitlerini yapacaklar. Biz de kararlılıkla yıkım sürecini gerçekleştireceğiz. Meclisimizde imarla alakalı hem kaçak yapı ile mücadele ve bu yapıların yıkılması noktasında düzenlemeler hazırlandı. Ülkemizin neresinde olursa olsun kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz, buna müsaade eden belediye başkanımız dâhil kim varsa cezai işlem uygulayacağımızı belirtmek isterim. Bu şehirleri koruyarak gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Buna ilişkin birçok kanun düzenlemesini mecliste yapıyor olacağız" dedi.

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