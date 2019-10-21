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  • 21.10.2019 21:10
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 21:10

"Nöbetçi bakan" uygulaması yarın başlıyor

'de her hafta için üç "nöbetçi bakan" uygulaması bu hafta başlayacak. Ekim ayı programı kapsamında Çarşamba günü ve , Perşembe günü Çevre ve , Çarşamba günü , Perşembe günü Sanayi ve , "nöbetçi bakan" olarak Mecliste bulunacak.

Nöbetçi bakan uygulaması yarın başlıyor

Alınan bilgiye göre, "nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında, Meclise her hafta üç farklı bakan gelecek. Genel Kurulunun çalıştığı salı, çarşamba ve perşembe günleri "nöbetçi bakan" Meclis'te olacak.

Bu kapsamda ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın milletvekilleriyle TBMM Ana Bina'daki "Nöbetçi Bakan Odası"nda bir araya gelecek, talepleri dinleyecek.

Ekim ayı programı kapsamında Çarşamba günü ve , Perşembe günü Çevre ve , Çarşamba günü , Perşembe günü Sanayi ve , "nöbetçi bakan" olarak Mecliste bulunacak.

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