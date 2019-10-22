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’un yeni Genel Müdürü Mehmet oldu

A.Ş.'nin dün yapılan yönetim kurulu toplantısında Genel Müdürlük görevine Mehmet seçildi. Atilla, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak.



Borsa İstanbul A.Ş.'nin dün yapılan yönetim kurulu toplantısında Genel Müdürlük görevine Mehmet Hakan Atilla seçildi. Atilla, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan 'nın dinlenme dönemi bitti. Genel Müdürü olarak göreve başlıyor. Bu görevin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

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