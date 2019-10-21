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  • 22.10.2019 07:01
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 07:01

da son dakika gelişmesi! 22 Ekim ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları alış satış fiyatı

son dakika... Geçtiğimiz ay boyunca 5.65-5.75 bandında sakin bir seyir izleyen, Suriye operasyonu sonrası 5.93 seviyesine kadar yükselen geçen hafta yeniden 5.7580'e kadar geriledi. Cuma gününü 5.80'e yakın tamamlayan dolar/TL, 22 Ekim'e 5,8563 seviyesine başladı. Peki, şu dakikalarda ve dolar kuru ne kadar? İşte 22 Ekim güncel döviz kurları...

Dolar kuru son dakika... Dolar/TL sabah saatlerinde 5.80'in hemen üzerinde seyrediyor. Piyasalar bu hafta Hazine ihalelerini, Erdoğan-Putin görüşmesini ve TCMB faiz kararını izliyor. Dünkü kapanıta dolar en düşük 5.7811 lira ve en yüksek 5.8492 lirayı gördükten sonra, 5.84 - 5.85 lira aralığında, euro ise en düşük 6.4522 lira ve en yüksek 6.5253 lirayı gördükten sonra, 6.52 – 6.53 lira aralığında işlem görmüştü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 22 Ekim güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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