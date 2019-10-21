Dolar kuru son dakika... Dolar/TL sabah saatlerinde 5.80'in hemen üzerinde seyrediyor. Piyasalar bu hafta Hazine ihalelerini, Erdoğan-Putin görüşmesini ve TCMB faiz kararını izliyor. Dünkü kapanıta dolar en düşük 5.7811 lira ve en yüksek 5.8492 lirayı gördükten sonra, 5.84 - 5.85 lira aralığında, euro ise en düşük 6.4522 lira ve en yüksek 6.5253 lirayı gördükten sonra, 6.52 – 6.53 lira aralığında işlem görmüştü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 22 Ekim güncel döviz kurları...

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