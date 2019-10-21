Evde bakım maaşları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ayın sonuna kadar il il yatırılıyor. Ayrıca bakım maaşı alanlar e-Devlet üzerinden evde bakım maaşının ödeme sorgulamalarına dair işlemleri rahatlıkla yapabiliyor. Peki, 22 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi nasıl öğrenilir? İşte e-Devlet bakım aylığı sorgulama...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ