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  • 20.10.2019 10:08
  • Son Güncelleme: 20.10.2019 10:08

2019 'lı taşeron tarihleri! 4/D'li taşeron işçilerin maaş oranı ne olacak?

Taşeron İşçi – Yüksek Hakem Kurulunun aldığı karara göre ise kamudaki taşeron işçilere 2020 Ekim; yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 Haziran ayına kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında yapılacak. İkinci görüş yazısında ise sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin ücretlerinin kadroya alınırken işçiyle idare arasında imzalanan iş sözleşmesine göre belirlenmesi gerektiği belirtildi. Kamuda 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere Eylül ayında eğitim yardımı yapılırken Ekim ayında da 5 günlük ödemesi gerçekleştirilecek. Bu bağlamda leri Aralık ayında hesaplara yatırılacak. Ayrıca ilave tediyeler maaş durumuna göre farklılık gösterecektir. İşte 2019 'lı ! 4/D'li taşeron işçilerin maaş zam oranı ne olacak?

KHK'lı taşeron için tediye ödeme tarihleri açıklandı

KHK'lı ve 4/D'li taşeron işçiler için güzel haberler gelmeye devam ediyor. Kadroya geçtikten sonra büyük kazanımlar elde eden taşeron işçiler şimdi ilave tediye tarihlerini merak ediyor. Bu bağlamda kamuda kadrolu olarak görev yapan taşeron işçilere 4 taksit şeklinde ilave tediyeler ödenecek. Bu bağlamda tediye ödemeleri Aralık ayında hesaplara yatırılacak. Ayrıca ilave tediyeler maaş durumuna göre farklılık gösterecektir. 4/D statüsüne kavuşan taşeron işçiler kavuştukları bu yeni statüde eski düzenden farklı olarak kazanımlar elde etmektedir. Bunlardan en önemlisi de maaşlarına yapılacak zamlardır. Bu arada düşük maaş zammı alan işçiler maaşlara enflasyon farkının getirilmesini istiyor.

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