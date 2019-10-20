KHK'lı ve 4/D'li taşeron işçiler için güzel haberler gelmeye devam ediyor. Kadroya geçtikten sonra büyük kazanımlar elde eden taşeron işçiler şimdi ilave tediye tarihlerini merak ediyor. Bu bağlamda kamuda kadrolu olarak görev yapan taşeron işçilere 4 taksit şeklinde ilave tediyeler ödenecek. Bu bağlamda tediye ödemeleri Aralık ayında hesaplara yatırılacak. Ayrıca ilave tediyeler maaş durumuna göre farklılık gösterecektir. 4/D statüsüne kavuşan taşeron işçiler kavuştukları bu yeni statüde eski düzenden farklı olarak kazanımlar elde etmektedir. Bunlardan en önemlisi de maaşlarına yapılacak zamlardır. Bu arada düşük maaş zammı alan işçiler maaşlara enflasyon farkının getirilmesini istiyor.

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