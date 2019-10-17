Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT) çalışan taşeronlara kadro verilmesi, binlerce kişi tarafından oldukça bekleniyor. Bu bağlamda çeşitli çalışmalar yapıldı. KİT'lerin kadroya alınması 2020 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'na alındı. Kadro için sınava girilecek. Taşeron işçiler, sınavda başarılı olmaları halinde halihazırda görev yaptıktan teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilecek. Meclisin açılmasıyla birlikte emeklilikte yaşa takılanlar konusunun tekrar gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. KİT'lerdeki çalışana aynı zamanda zam yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor. Peki KİT'teki taşerona kadro şartları nedir?

HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ