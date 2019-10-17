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  • 18.10.2019 09:01
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 09:01

'lerdeki çalışana maaş zammı ne kadar? KİT'teki 2019 taşerona kadro şartları nedir?

Taşeronların kadroya alınmasında ve ilgili bakanlıkların ihtiyaçları belirleyici olacak. Buna göre, 4 Aralık 2017 itibarıyla 2 yıl kesintisiz olarak çalışan ve çalışmaya devam edenlere kadro yolu açılacak. KİT, yani Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak adlandırılabilir. KİT'ler, devletin bir girişimci olarak iktisadi faaliyetlerde bulunmak üzere kurmuş olduğu işletmelerdir. Kamu işletmeciliği, gelir sağlama gibi mali amacın yanında, gelir dağılımına müdahale, ekonomide istikrar sağlama ve öncülük etme, geri kalmış yöreleri kalkındırma gibi ekonomik veya sosyal amaçların gerçekleştirilmesine de yönelik olabilir.

2019 KİT'teki taşerona kadro şartları nedir?

Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT) çalışan taşeronlara kadro verilmesi, binlerce kişi tarafından oldukça bekleniyor. Bu bağlamda çeşitli çalışmalar yapıldı. KİT'lerin kadroya alınması 2020 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'na alındı. Kadro için sınava girilecek. Taşeron işçiler, sınavda başarılı olmaları halinde halihazırda görev yaptıktan teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilecek. Meclisin açılmasıyla birlikte emeklilikte yaşa takılanlar konusunun tekrar gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. KİT'lerdeki çalışana aynı zamanda zam yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor. Peki KİT'teki taşerona kadro şartları nedir?

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Kit dedikleri şey nedir..? Hastanede çalışanlar daha önceki kadro alımında faydalanamayanlar var yemekhane çalışanları mesela bunları kapsıyor mu bilgisi olan var mı

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.10.2019 23:57
Kit Kit

Bu yasadan belediye şirketlerinde çalışanlarda faydalanıyormu

Aynı Görüşte misiniz?
evet80
hayır6
cevapla 17.10.2019 16:31
Abdullah &#246;nkol Abdullah önkol

Yüzde 70 mağduruyuz bizde kadro istiyoruz

Aynı Görüşte misiniz?
evet1131
hayır753
cevapla 17.10.2019 12:16
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