Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 17.10.2019 15:29
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 15:29

'nın 2020 büyüme tahmini düşürüldü

Ekonomi ve , Alman hükümeti tarafından yayınlanan ekonomik büyüme raporuna ilişkin başkent ’de basın toplantısı düzenledi. Altmaier, gelecek yıl büyüme beklentisinin yüzde 1,5’ten 1’e indirildiğini kaydetti.

Almanya'ya kötü haber! Yüzde 1'e indi

'da hükümet, bu yıl için yüzde 0,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini korurken, küresel ticaret ihtilaflarından dolayı 2020 büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.

Almanya Ekonomi ve , Alman hükümeti tarafından yayınlanan ekonomik büyüme raporuna ilişkin başkent 'de basın toplantısı düzenledi.

Bu yıl için daha önce yüzde 0,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisinin korunduğunu ifade eden Altmaier, gelecek yıl büyüme beklentisinin yüzde 1,5'ten 1'e indirildiğini kaydetti.

Altmaier, Almanya'da bir ekonomik kriz riski olmadığını da ifade etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAlmanya'nın 2020 büyüme tahmini düşürüldü
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri