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  • 17.10.2019 10:25
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 10:26

Son dakika: : 2020 bütçesi bugün 'ye sunulacak

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı , "2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi bugün 'ye sunulacaktır." dedi.

2020 bütçesi bugün TBMM'ye sunulacak!

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı , "2020 yılında ekonomide yüzde 5 büyüme öngörülmektedir. İstihdamda 1 milyon 52 bin artış eklenmektedir. 2020 yılında da yüzde 5 büyüme hedefimizle uyumlu yüzde 8.5 hedefimizle uyumlu bir bütçe politikası uygulayacağız. 2020 yılı bütçesinin en önemli hedeflerinden bir tanesi enflasyonla mücadele olacak." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar gelecek...

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