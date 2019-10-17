Türkiye'ye yönelik silah ihracatının askıya alınmasına yönelik açıklamaların birçoğu sadece sembolik bir mana taşıyor. Savunma sanayii kaynakları, Barış Pınarı Harekâtı'nda kullanılan mühimmatın yüzde 80-90'ının yerli olduğuna dikkat çekti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Başta İspanya, İtalya, İngiltere, Fransa olmak üzere söz konusu ülkelerden bazı alt sistemlerin ithal edildiğine işaret eden kaynaklar "Bunları vermemeleri bize belli oranda sıkıntı oluşturur ancak Türk savunma sanayii bunun kısa sürede üstesinden gelebilecek kabiliyete sahip. Bir sıkıntıya düşüldüğünde alternatiflere bakabilir" ifadelerini kullandı.