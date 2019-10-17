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  • 17.10.2019 11:34
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 11:41

"Yaptırımlar sembolik, silah ambargosu 'yi etkilemeyecek"

'nin sınırdaki terör tehdidini ortadan kaldırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'ndan rahatsız olan ülkeler, silah ambargosu uygulamak için peş peşe sıraya girdi. Yöneltilen tehditlerin ardından akıllara "Ambargolar Türkiye'yi ne kadar etkileyecek?" sorusu geldi. kaynaklarına göre müeyyideler sembolik ve harekâtı etkilemeyecek.

Türkiye'ye yönelik silah ihracatının askıya alınmasına yönelik açıklamaların birçoğu sadece sembolik bir mana taşıyor. Savunma sanayii kaynakları, Barış Pınarı Harekâtı'nda kullanılan mühimmatın yüzde 80-90'ının yerli olduğuna dikkat çekti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Başta İspanya, İtalya, İngiltere, Fransa olmak üzere söz konusu ülkelerden bazı alt sistemlerin ithal edildiğine işaret eden kaynaklar "Bunları vermemeleri bize belli oranda sıkıntı oluşturur ancak Türk savunma sanayii bunun kısa sürede üstesinden gelebilecek kabiliyete sahip. Bir sıkıntıya düşüldüğünde alternatiflere bakabilir" ifadelerini kullandı.

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