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  • 17.10.2019 14:05
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 14:10

4/D’li taşeron işçilere ek ödeme ve mı müjdesi!

4/D’li taşeron işçilerle ilgili sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Kadroya geçen 4/D’li taşeron işçi için ek ödeme ve ikramiyeler merakla bekleniyor. Ek ödeme ücreti Ankara 24. İş Mahkemesin'den geldi. Yerel mahkemenin verdiği karara göre, in fazlasına çalışan emekçilerin ücreti yeni asgari ücrete yükseltilecek. Kadroya geçen taşeron işçilere ikinci 5 günlük ikramiye ödemesi bu ay içinde yapılacak. Daha öncede Yüksek Hakem Kurulu'nun aldığı karara göre ise kamudaki taşeron işçilere 2020 ekim; yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında yapılacak. Taşeron son dakika haberleri sizlerle... Peki kadrolu 4/D'li taşerona Ekim ve Aralık ayı ikramiye ve ek ödeme ne kadar? İşte taşerona asgari ücret zammı...

4/D’li taşeron işçilere ek ödeme ve asgari ücret zammı...

Taşeron işçilerle ilgili son dakika gelişmelerini hemen hemen her gün sayfamızda açıklıyoruz. Bu anlamda kadroya geçen taşeron işçilere ek ödeme yapılacak. Binlerce çalışanın maaşı yeniden hesaplanacak. Hizmet alım ihaleleri ve bireysel iş sözleşmesinde belirlenen yüzde fazlası (%10, %20… vb) ise yeni asgari ücret esas alınarak belirlenecek. İlgili mevzuatlara ve daha önce varılan mutabakatlara göre belirlenen ödemelerin de dönemi gelmiş durumda. Taşeron şirketlerden belediye şirket işçiliğine geçmiş olan taşeronlar için ilk 5 günlük bazda ödenecek olan ikramiyelerin ikinci ödemeleri Ekim ayında yapılacak. Taşeronlar daha önce de aynı ödemelerin ilk faslını Nisan ayında tahsil etmişlerdi. 4/D'li taşeron işçi taşeron son dakika haberleri sizlerle..

TAŞERON İŞÇİ SON DAKİKA HABERLERİ

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