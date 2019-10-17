Taşeron işçilerle ilgili son dakika gelişmelerini hemen hemen her gün sayfamızda açıklıyoruz. Bu anlamda kadroya geçen taşeron işçilere ek ödeme yapılacak. Binlerce çalışanın maaşı yeniden hesaplanacak. Hizmet alım ihaleleri ve bireysel iş sözleşmesinde belirlenen yüzde fazlası (%10, %20… vb) ise yeni asgari ücret esas alınarak belirlenecek. İlgili mevzuatlara ve daha önce varılan mutabakatlara göre belirlenen ödemelerin de dönemi gelmiş durumda. Taşeron şirketlerden belediye şirket işçiliğine geçmiş olan taşeronlar için ilk 5 günlük bazda ödenecek olan ikramiyelerin ikinci ödemeleri Ekim ayında yapılacak. Taşeronlar daha önce de aynı ödemelerin ilk faslını Nisan ayında tahsil etmişlerdi. 4/D'li taşeron işçi taşeron son dakika haberleri sizlerle..

TAŞERON İŞÇİ SON DAKİKA HABERLERİ

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