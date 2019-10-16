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  • 17.10.2019 09:05
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 09:05

dar gelirli günde açıklaması! geneli satış listesi!

İdaresi tarafından yapılan konutlarla her yıl on binlerce vatandaş ev sahibi oluyor. Uygun fiyatlarla tarafından satışa sunulan konutlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak yakın bir süreçte 50 bin konut projesi kuraları çekilerek listelerde yer alan isimler açıklanmıştı. Kurum tarafından Eylül ayı ucuz konut ilanları yayınlandı. Konutlar 10 bin peşinatla 360 TL taksitle alınabilecek. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimlerine 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli konut satışı yapılacak. Satıştaki konutlar için peşinat oranları, projeye göre yüzde 10, 12, 15, 20, 25 olarak değişiklik gösteriyor. Ödenen peşinata göre vade de uzayabiliyor. Vade süreleri de projeye göre 96, 108, 120, 180, 216 ve 240 ay oluyor.

Hükümetten dar gelirliye müjde! Günde 10 lira taksitle...

TOKİ vatandaşları ucuza ev sahibi yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda yeni konut proje ilanlarını resmi sitesi olan toki.gov.tr'de açıkladı.
Ev fiyatlarının uygunluğu ise dikkat çekti. TOKİ dar gelirliler için hazırladığı bu projede evler günde 10 lira taksitle sunuluyor.
Açıklanan liste ile TOKİ ev sahibi olmak isteyen alt gelir grubu vatandaşlar için çekilişsiz kurasız açık satış yöntemi ile sadece günde 10 lira peşinatla ev sahibi olma imkanı olabilecek. Açık satışta bulunan konutların başlangıç fiyatı 83 bin 345 lira ile 271 bin 536 lira arasında değişiyor. . Ödenen peşinata göre vade de uzayabiliyor. Vade süreleri de projeye göre 96, 108, 120, 180, 216 ve 240 ay oluyor. Ödeme seçenekleriyle dar gelirli aileler de ev sahibi olabilecek. İşte Ekim ayı TOKİ ucuz konut ilanları...

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Gulsen Gulsen

Toki başvurusunu nerden yapıyoruz ve nasıl ne lazım başvuru için bilgi verebilirmisiniz

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır11
cevapla 16.10.2019 17:00
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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