TOKİ vatandaşları ucuza ev sahibi yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda yeni konut proje ilanlarını resmi sitesi olan toki.gov.tr'de açıkladı.

Ev fiyatlarının uygunluğu ise dikkat çekti. TOKİ dar gelirliler için hazırladığı bu projede evler günde 10 lira taksitle sunuluyor.

Açıklanan liste ile TOKİ ev sahibi olmak isteyen alt gelir grubu vatandaşlar için çekilişsiz kurasız açık satış yöntemi ile sadece günde 10 lira peşinatla ev sahibi olma imkanı olabilecek. Açık satışta bulunan konutların başlangıç fiyatı 83 bin 345 lira ile 271 bin 536 lira arasında değişiyor. . Ödenen peşinata göre vade de uzayabiliyor. Vade süreleri de projeye göre 96, 108, 120, 180, 216 ve 240 ay oluyor. Ödeme seçenekleriyle dar gelirli aileler de ev sahibi olabilecek. İşte Ekim ayı TOKİ ucuz konut ilanları...

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