İşte Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün "ABD yaptırımlarını önceden haber mi aldılar?" adlı köşe yazısının tamamı:



Barış Pınarı Harekâtı başladığından bu yana "ekonominizi mahvederim, hepinizi bitiririm, öldürürüm" falan diyen ABD Başkanı Donald Trump, kendi memleketindekilerin gazını aldı ve seçim yatırımını yaptı. Ama ne bizdeki müstemlekeciler durumdan hoşnut ne de ABD'nin içindeki Türkiye düşmanları...

Hadi ABD'dekileri geçtim... Bizdekilere ne demeli? Dün baktım suratları asık, moralleri fena bozuk... Belli ki, ABD'den daha sert yaptırım geleceğini, memleketin zor durumda kalacağını, ekonominin tepetaklak olacağını umuyorlardı. Beklentileri gerçekleşmeyince karalar giydiler.

Fakat geçmişten bu yana şahidim. 'Ülke batsın yeter ki hükümet düşsün' diyenlerin umudu hiç bitmez. İlla yeni bir hikâyeye kendilerini kaptırırlar. Şimdi de Temsilciler Meclisi'ne bel bağladılar. Gerçi bunlardan ne bekliyoruz ki... 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında neyseler bugün de aynılar. ABD'ye bakışları da kendi ülkelerine bakışları da gram değişmemiş!

Yazık...

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