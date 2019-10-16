Vergi mükellefiyeti nedir? KYK burs başvuru işlemlerinin başlaması ile birlikte vergi mükellefiyeti konusunda araştırmalar başladı. KYK tarafından 15 Ekim'de başlatılan burs ve krediye başvuru yapan öğrenciler, başvuru formunu doldurdukları sırada 'Vergi mükellefiyeti' kısmının ne anlama geldiğini araştırıyor. Bu alanda hangi bölümü seçeceklerini merak edenler internet üzerinden 'Vergi mükellefiyeti nedir' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, vergi mükellefiyeti nedir? Basit ve gerçek usulde vergi mükellefi ne demek? İşte cevaplar...

Detaylar için bir sonraki sayfayı ziyaret ediniz...