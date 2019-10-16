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  • 16.10.2019 11:12
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 11:12

? Basit ve gerçek usulde ? KYK burs detayları...

Vergi mükellefiyeti, KYK burs ve kredi başvurularının başlamasının ardından gündeme geldi. KYK burs ve kredi başvuru formu doldurulurken öğrencilerin karşısına çıkan basit ve gerçek usulde vergi mükellefiyetinin ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, ? Basit ve gerçek usulde ? İşte vergi mükellefiyeti konusunda detaylar...

KYK bursunda 'Vergi mükellefiyeti' nedir?

Vergi mükellefiyeti nedir? KYK burs başvuru işlemlerinin başlaması ile birlikte vergi mükellefiyeti konusunda araştırmalar başladı. KYK tarafından 15 Ekim'de başlatılan burs ve krediye başvuru yapan öğrenciler, başvuru formunu doldurdukları sırada 'Vergi mükellefiyeti' kısmının ne anlama geldiğini araştırıyor. Bu alanda hangi bölümü seçeceklerini merak edenler internet üzerinden 'Vergi mükellefiyeti nedir' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, vergi mükellefiyeti nedir? Basit ve gerçek usulde vergi mükellefi ne demek? İşte cevaplar...

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