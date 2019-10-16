Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca asgari ücretle çalışan vatandaş gözünü asgari ücret zammına çevirmiş durumda. 2020 yılında yapılacak zam Ocak ayında geçerli olacak. Asgari ücret zam görüşmelerinin Aralık ayında başlaması bekleniyor. AGİ zammı da bu tarihte kesinlik kazanmış olacak. 2020 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranına ilişkin muhtemel rakamlar belli olsa da vatandaşların bir diğer talebi vergilerin kaldırılması oldu. Eğer SGK primi ve İşsizlik Fonu dışında yer alan kesintiler kaldırılırsa maaşlara ek 345 TL ek zam gelmiş olacak. Asgari ücret barınma, ısınma, giyinme, ulaşım ve eğitim gibi gereksinimlerden kaynaklanan masrafları karşılayabilmesi için, çalışmalarına karşılık verilen en düşük ücret anlamına gelen asgari ücret bu doğrultuda düzenlenmiştir.

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