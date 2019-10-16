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  • 17.10.2019 09:02
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 09:02

2020 ve brüt net mı kaç para? Asgari ücrete zam müjdesi var mı? Asgari ücret pazarlığı tarihi

1 Ekim'de açılan Meclise götürülecek tasarılar içerisinde formülü de yer almakta.. Asgari ücret 2020'de ne kadar olacak? Asgari ücret mı ne kadar? Asgari ücret günlük hesaplanır, aylık ödenir. Bir insanın temel ihtiyaçları olan beslenme, barınma, ısınma, giyinme, ulaşım ve eğitim gibi gereksinimlerden kaynaklanan masrafları karşılayabilmesi için, çalışmalarına karşılık verilen en düşük ücret anlamına gelen asgari ücret bu doğrultuda düzenlenmiştir. Yıllık rakamlarına bakılarak belirlenen asgari ücret geçtiğimiz 2018 yılında net aylık 1.603,12 TL'ydi. 2019 yılı için %26,05 oranında zam gerçekleşmişti. Asgari ücret görüşmelerinden çıkacak olan zam oranı milyonlarca asgari ücretle çalışanı ya sevindirecek ya da hüsrana uğratacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da asgari ücret görüşmelerinde kimler olacak.

Asgari ücret ve AGİ 2020 yılında ne kadar olacak?

Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca asgari ücretle çalışan vatandaş gözünü asgari ücret zammına çevirmiş durumda. 2020 yılında yapılacak zam Ocak ayında geçerli olacak. Asgari ücret zam görüşmelerinin Aralık ayında başlaması bekleniyor. AGİ zammı da bu tarihte kesinlik kazanmış olacak. 2020 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranına ilişkin muhtemel rakamlar belli olsa da vatandaşların bir diğer talebi vergilerin kaldırılması oldu. Eğer SGK primi ve İşsizlik Fonu dışında yer alan kesintiler kaldırılırsa maaşlara ek 345 TL ek zam gelmiş olacak. Asgari ücret barınma, ısınma, giyinme, ulaşım ve eğitim gibi gereksinimlerden kaynaklanan masrafları karşılayabilmesi için, çalışmalarına karşılık verilen en düşük ücret anlamına gelen asgari ücret bu doğrultuda düzenlenmiştir.

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