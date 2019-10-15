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  • 15.10.2019 15:35
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 15:35

ye 1000 TL'ye varan teklifi! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Bankalar tarafından lere sunulan teklifleri pek çok emekli tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Sunulan teklifleri inceleyen milyonlarca emekli kendisine en uygun teklifi seçerek maaşını o bankadan alıyor. 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken bu tekliflerin yanında emeklilere ekstra fırsalar da sunuluyor. Peki, hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte bankaların teklifleri...

Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Emekli vatandaşlar son dönemlerde bankalar tarafından sunulan promosyon tekliflerini inceliyor. Teklifleri inceleyip seçtiği bankaya göre emekliler çeşitli miktarlarda promosyon alıyor. Aynı zamanda emekliler banka tarafından sunulan tekliflerden de yararlayabiliyor. Taahüt verip maaşı o bankadan alacağım diyen emekli vatandaşlar için bankaların promosyon teklifleri bulunuyor. İşte bankalar tarafından sunulan teklifler...

EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor.

Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. İndirimli alışveriş, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.

Diğer bankaların promosyon teklifleri için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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