Emekli vatandaşlar son dönemlerde bankalar tarafından sunulan promosyon tekliflerini inceliyor. Teklifleri inceleyip seçtiği bankaya göre emekliler çeşitli miktarlarda promosyon alıyor. Aynı zamanda emekliler banka tarafından sunulan tekliflerden de yararlayabiliyor. Taahüt verip maaşı o bankadan alacağım diyen emekli vatandaşlar için bankaların promosyon teklifleri bulunuyor. İşte bankalar tarafından sunulan teklifler...

EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor.

Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. İndirimli alışveriş, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.

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