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  • 15.10.2019 15:48
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 15:48

'de üretiliyor! Talebine yetişilemiyor! Dünyada pek çok ülke onun peşinde...

ler günümüzde hastane, güzellik merkezi ve tamamlayıcı tıpta kullanılıyor. 'de bir tesiste üretilen tıbbi ler, yurt içinde çok sayıda hastanede tamamlayıcı tıpta kullanılmasının yanı sıra Almanya, Güney Kore ve Rusya'nın aralarında bulunduğu birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Edirne'de üretiliyor! Dünyada pek çok ülke onun peşinde...

Edirne'de bir tesiste üretilen tıbbi sülükler, yurt içinde çok sayıda hastanede tamamlayıcı tıpta kullanılmasının yanı sıra Almanya, Güney Kore ve Rusya'nın aralarında bulunduğu birçok ülkeye ihraç ediliyor.

YILDA 5 MİLYON SÜLÜK ÜRETİLİYOR

İpsala ilçesinde 52 bin metrekare alanda kurulu sülük üretim çiftliğinde yılda yaklaşık 5 milyon sülük üretiliyor. Yurt içinde 40'tan fazla hastaneye satılan, kozmetik ve tamamlayıcı tıpta kullanılan sülükler, yurt dışına da gönderiliyor.

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