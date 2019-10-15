Altın ülkemizde vatandaşlar tarafından güvenilir bir yatırım aracı olarak görülüyor. Özellikle doların global piyasalarda güvenilirliğini yitirmesiyle birlikte altın alıp yatırıp yapan insanlar altın fiyatlarındaki son durum hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Dünkü kapanışta iç piyasada gram altın fiyatı 285 lira, çeyrek altın 465 lira, Cumhuriyet altını da 1,924 liradan işlem görmüştü. Peki, 15 Ekim tarihinde güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM