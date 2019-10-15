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  • 15.10.2019 16:26
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 16:39

Son dakika: , 'nin 2019 büyüme tahminini yükseltti

Son dakika haberine göre Uluslararası Para Fonu () ekonomisine ilişkin açıklamada bulundu. IMF, 2019 yılında Türkiye ekonomisi için olan yüzde -2.5 daralma beklentisini pozitif yüzde 0.2 olarak güncelledi.

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