IMF Türkiye ekonomisi için 2019 yılı büyüme tahminini eksi % 2.5'ten % 0.2'ye revize etti.
IMF küresel büyüme tahminini ticaret savaşlarını gerekçe göstererek düşürdü. Kurum, 2020 yılı için küresel büyüme beklentisini % 3.5'ten % 3.4'e düşürdü.
IMF Türkiye ekonomisi için 2019 yılı büyüme tahminini eksi % 2.5'ten % 0.2'ye revize etti.
IMF küresel büyüme tahminini ticaret savaşlarını gerekçe göstererek düşürdü. Kurum, 2020 yılı için küresel büyüme beklentisini % 3.5'ten % 3.4'e düşürdü.
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