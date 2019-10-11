2020 yılına az bir süre kala gündemdeki konular arasında asgari ücret görüşmeleri yer alıyor. Ocak ayındaki maaş zam oranını merak eden milyonlarca kişi bu kapsamda "Asgari ücret zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamları asgari ücret zammı için belirleyici etken olacak. Peki, 2020 yılı asgari ücret zam görüşmeleri için tarih belli oldu mu? İşte merak edilen detaylar...

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamlarıyla belirlenecek. Zam miktarının Aralık ayında netleşmesi bekleniyor. Asgari ücret 2018 yılında 1.603,12 TL'ydi. 2019 yılında %26,05 oranında zam yapılmış ve asgari ücret, Net 2 bin 20 TL, Brüt ise 2.558 TL olmuştur.