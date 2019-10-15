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  • 15.10.2019 17:12
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 17:16

alanlar merakla bekliyor! Asgari ücrete ve AGİ'ye var mı? İşte

Milyonlarca asgari üret ile çalışan vatandaşımız şimdiden 2020 yılı oranlarını merak ediyor. Bu bağlamda internette çeşitli araştırmalar yapıyor. 2019 yılında yapılan zam ile birlikte maaşlarını 2.200 liraya yükselten li çalışanlar yeni maaş zammının açıklanmasını istiyor. Eğer asgari ücrete yüzde 8 zam oranı uygulandığı takdirde maaşlara 161 TL zam gelecek ve asgari ücret 2 bin 181 TL'ye yükselmiş olacak. Asgari ücrete 2020 yılında zam yapılması halinde Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen ve AGİ olarak adlandırılan ödemeler de değişecek. Herkesin merakla beklediği zam oranı yüzde 15 uygulandığı takdirde maaşlar 303 TL artar ve asgari ücret 2 bin 323 TL'ye ulaşır. İşte ve tüm detaylar

Asgari ücrete ve AGİ'ye zam var mı? İşte tarih

2019 yılında yüzde 26 zam alan asgari ücret ile çalışanlar merakla 2020 yılında da ne kadar zam alacaklarını merak etmeye başladı. 2020 yılı asgari ücret zam oranları kimi kesimler tarafından belli olduğu ifade edilse de her yıl enflasyon rakamlarına göre gerçekleştirilen zam oranı bu yıl ne kadar olacağı henüz netleşmiş değil. Asgari Ücret Belirleme Komisyonu tarafından belirlenecek zam oranları henüz belli olmazken asgari ücret ile çalışanlar en az yüzde 15 zam beklentisindeler. Asgari ücret veya minimum ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret. Asgari ücret günlük hesaplanır, aylık ödenir.

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