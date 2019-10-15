2019 yılında yüzde 26 zam alan asgari ücret ile çalışanlar merakla 2020 yılında da ne kadar zam alacaklarını merak etmeye başladı. 2020 yılı asgari ücret zam oranları kimi kesimler tarafından belli olduğu ifade edilse de her yıl enflasyon rakamlarına göre gerçekleştirilen zam oranı bu yıl ne kadar olacağı henüz netleşmiş değil. Asgari Ücret Belirleme Komisyonu tarafından belirlenecek zam oranları henüz belli olmazken asgari ücret ile çalışanlar en az yüzde 15 zam beklentisindeler. Asgari ücret veya minimum ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret. Asgari ücret günlük hesaplanır, aylık ödenir.

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