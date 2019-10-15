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  • 16.10.2019 09:02
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 09:02

'den ucuza ev başvuru şartları! başvurusu nasıl yapılır?

'den vatandaşlara iyi haber geldi. 81 proje için başvuruları alan TOKİ, en ucuzu 83 bin TL 'den vatandaşları ev sahibi yapıyor. Ayda 305 TL taksitle konut satışı kampanyasının detayları haberimizde. Farklı şehirlerde satışa sunulan 81 projenin tamamı sayfamızdadır. Ucuza ev sahibi olmak isteyen vatandaşların son başvuru tarihlerine kadar müracaatını yapması gerekmektedir. Hükümetin ucuz konut hamlesi önümüzdeki dönemde de tam gaz sürecek. 11. Kalkınma Planı'na göre, 2019- 2023 yılları arasında aileler için İdaresi (TOKİ) kanalıyla 280 bin konut inşa edilecek. TOKİ tarafından resmi açıklama yapıldıktan sonra gerekli şartları sağlayanlar ev sahibi olmak için idareye başvurabiliyor.

TOKİ'den 7 bin lira peşinat 305 TL taksitle evler!

TOKİ dar gelirli konut projelerine tam gaz devam ediyor. Bu bağlamda TOKİ ev almak isteyen ve bütçesi düşük olan vatandaşları ev sahibi yapıyor. Türkiye'de 81 ilde hayata geçen proje ile 2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin konut inşa edecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 7 yeni kampanyaya başladı. TOKİ satışa sunduğu projelerden 7 bin lira peşinat ve 305 TL taksitle ev fırsatı sunuyor. Söz konusu duyurular TOKİ resmi internet sayfası üzerinden yayınlandı. Konutların detayları , ödeme planları ve diğer detaylara TOKİ'nin toki.gov.tr resmi sayfasından ulaşabilirsiniz. Ucuza ev sahibi olmak isteyen vatandaşların son başvuru tarihlerine kadar başvurması gerekiyor. Peki TOKİ dar gelirli konut başvurusu nasıl yapılır?

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Sabiha Karaca Sabiha Karaca

Tepkiye muracat ettim babadan aylık aldığım için kabul edinemedim dul kadınım başka aylığın yok neden bizleri düşünmüyorlar haksızlık bu kocadan alırsan ev var babadan alırsan yok böyle olurmu onlar para verecektir bizler vermicekmiyiz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.10.2019 02:21
Mustafa &#246;zl&#252; Mustafa özlü

Nereye başvuru yapıyoruz ben ezine'de n evim yok. başvuru

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.10.2019 00:12
Embiye yıldız Embiye yıldız

Bursada Nilüfer irfaniye tokilere yazıldık çıkmadı.Emekliyim bugünekadar hiç evim arazim olmadı kiradayım bana çıkmadı.devamı olurmu acaba

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır4
cevapla 15.10.2019 17:40
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

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HaberlerEkonomi Haberleri7 bin peşinat 305 lira taksitle TOKİ'den ucuza ev başvuru şartları! TOKİ dar gelirli konut alma başvurusu nasıl yapılır?
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