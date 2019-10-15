TOKİ dar gelirli konut projelerine tam gaz devam ediyor. Bu bağlamda TOKİ ev almak isteyen ve bütçesi düşük olan vatandaşları ev sahibi yapıyor. Türkiye'de 81 ilde hayata geçen proje ile 2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin konut inşa edecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 7 yeni kampanyaya başladı. TOKİ satışa sunduğu projelerden 7 bin lira peşinat ve 305 TL taksitle ev fırsatı sunuyor. Söz konusu duyurular TOKİ resmi internet sayfası üzerinden yayınlandı. Konutların detayları , ödeme planları ve diğer detaylara TOKİ'nin toki.gov.tr resmi sayfasından ulaşabilirsiniz. Ucuza ev sahibi olmak isteyen vatandaşların son başvuru tarihlerine kadar başvurması gerekiyor. Peki TOKİ dar gelirli konut başvurusu nasıl yapılır?
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Tepkiye muracat ettim babadan aylık aldığım için kabul edinemedim dul kadınım başka aylığın yok neden bizleri düşünmüyorlar haksızlık bu kocadan alırsan ev var babadan alırsan yok böyle olurmu onlar para verecektir bizler vermicekmiyiz
Nereye başvuru yapıyoruz ben ezine'de n evim yok. başvuru
Bursada Nilüfer irfaniye tokilere yazıldık çıkmadı.Emekliyim bugünekadar hiç evim arazim olmadı kiradayım bana çıkmadı.devamı olurmu acaba
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