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  • 16.10.2019 09:05
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 09:19

3 kredi , ve Bağkur emeklisi için açıklama geldi

Emekliler için her güm güzel haberler vermeye devam ediyoruz. Nakit sıkıntısı yaşayan ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımız unutulmadı. Bu bağlamda 3 siz kredi verilecek. Emeklilik için müracaat meydana getiren kişilere ön ödeme ödemesi yapılması için aylığının 90 gün içinde bağlanmamış olması gerekiyor ve bunun yanı sıra yazılı müracaat yapılması mecburi.

Büyük müjde geldi! Faizsiz kredi verilecek

SSK, SGK ve Bağkur emeklisi sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Ek ödeme, zamlar derken emekliler için şimdi de 3 maaş avans ve 10 maaş kredi imkanı sunuluyor. Bu bağlamda nakit sıkıntısı çeken emekli vatandaşlarımıza bu imkan ilaç gibi gelecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek.

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