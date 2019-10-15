SSK, SGK ve Bağkur emeklisi sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Ek ödeme, zamlar derken emekliler için şimdi de 3 maaş avans ve 10 maaş kredi imkanı sunuluyor. Bu bağlamda nakit sıkıntısı çeken emekli vatandaşlarımıza bu imkan ilaç gibi gelecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek.
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