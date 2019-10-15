Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 15.10.2019 12:06
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 12:11

'nin uzun uçuş noktaları artıyor: Yeni nokta Vancouver olacak

İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla daha da büyüyecek olan , filosuna katılan yeni geniş gövdeli uçaklar ile beraber yeni uçuş noktalarına da seferlere başlama kararı alıyor. Türk Hava Yolları son olarak 'da Toronto ve Montreal'dan sonra Vancouver kentine de uçma kararı aldı.

THY'nin uzun uçuş noktaları artıyor

, şu an 344 (yolcu ve kargo) uçaklık filosu ile 50 yurtiçi, 266 uluslararası olmak üzere 126 ülkede 316 noktaya uçuyor. İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla daha da büyüyecek olan Türk Hava Yolları, filosuna katılan yeni geniş gövdeli uçaklar ile beraber yeni uçuş noktalarına da seferlere başlama kararı alıyor. Son olarak , yeni bir uzun uçuş noktasına daha seferlere başlama kararına gitti.

YENİ UÇUŞ NOKTASI VANCOUVER OLACAK
'da Toronto ve Montreal'e uçan THY, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na(KAP) yaptığı bildirim ile pazar koşullarına bağlı olarak, Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.THY'nin da bu yılın 9 ayında yolcu doluluk oranları yüzde 89.9'a çıkarken, yolcu sayısı da 1 milyon 799 bin 553 oldu. Kargo ve posta taşımacılığı ise yüzde 7.1 artışla 106 bin 563 tona yükseldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTHY'nin uzun uçuş noktaları artıyor: Yeni nokta Vancouver olacak
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri