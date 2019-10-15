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Emekliye yüzlerce lira zam! Ocak zammı ile SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı en düşük kaç para olacak?

Milyonlarca SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzünü güldüren haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda emekliler Ocak ayı zammını büyük bir heyecanla bekliyor. Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam ile birlikte emeklilerin maaşları da ek ödemeler de artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 391 liraya varan bir artış gerçekleşecek. Bu anlamda SSK ve Bağ-Kur'luların maaşında yüzde 10.64 zam ve ek ödeme artışıyla 108,68 lira ile 541,36 lira arasında yükseliş yaşanacak. Peki kime ne kadar artış olacak? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de.

15.10.2019 12:29 - Son Güncelleme: 15.10.2019 12:35
Emekliye yüzlerce lira zam! Ocak zammı ile SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı en düşük kaç para olacak?

Emeklilerin gözü şimdiden Ocak artışında.

Emekliye yüzlerce lira zam! Ocak zammı ile SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı en düşük kaç para olacak?

Zam oranını enflasyon göstereceğinden, merakla bekleniyor.

Emekliye yüzlerce lira zam! Ocak zammı ile SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı en düşük kaç para olacak?

Ancak enflasyon tahminleri ipuçlarını veriyor.

Emekliye yüzlerce lira zam! Ocak zammı ile SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı en düşük kaç para olacak?

Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.

Emekliye yüzlerce lira zam! Ocak zammı ile SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı en düşük kaç para olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı, Yeni Ekonomi Programı'ndaki TÜFE tahminine göre yüzde 6.65 olacak.

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