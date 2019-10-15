SSK, SGK ve Bağkur emeklisi sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Ek ödeme, zamlar derken emekliler için şimdi de 3 maaş avans ve 10 maaş kredi imkanı sunuluyor. Bu bağlamda nakit sıkıntısı çeken emekli vatandaşlarımıza bu imkan ilaç gibi gelecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonra maaştan taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak. Aynı zamanda emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı başvuru yaparak avans alabiliyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Bu arada Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Peki SSK, SGK ve Bağkur emeklisi 3 maaş avans 10 maaş kredi alma şartları nedir?

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